Inscrições para projeto "Férias na Biblioteca do Horto" estão abertas na Capital

A diversão das férias da garotada está garantida. A Biblioteca Pública Municipal Anna Luiza Prado Bastos realizará nesta sexta-feira (28), mais uma edição do Projeto Férias na Biblioteca do Horto.

O Projeto é realizado pela Prefeitura Municipal por meio da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo). O objetivo é oferecer ao público infanto-juvenil, uma opção de lazer e cultura com diversas atividades artísticas durante o período de férias.

Na ocasião, serão oferecidas oficinas de pipa de mão, koinobori japonês, brincadeiras de caça ao tesouro, torta na cara, morceguinho-morcegão, além de mimos para a criançada.

As inscrições deverão ser realizadas através do telefone 4042-1313 (ramal 4333) ou pelo celular (67) 99283-2285. Em ambos os números, falar com a servidora Marley Ortega. As vagas são limitadas e serão atendidas 30 crianças de 7 a 12 anos.

SERVIÇO

Férias na Biblioteca do Horto;

28 de julho;

Das 13h às 16h;

Biblioteca Anna Luiza Prado Bastos – Horto Florestal.

