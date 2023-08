Inshalá! 'Noite Árabe' acontece em setembro na Capital

Inshalá! Os Campo-grandenses podem se preparar para curtirem uma experiência gastronômica e cultural única em setembro. A ideia é fazer com que o público seja "transportado" diretamente para as terras exóticas do Oriente, na "Noite Árabe", que acontecerá dia 2 de setembro, às 19h, no Círculo Militar, em Campo Grande.

O evento promete um cenário deslumbrante, promovido pelo renomado grupo de danças Hana Aysha Danças Árabes. A noite encantadora contará com a presença da renomada Banda Al Fan, originária de São Paulo, e da professora e bailarina Nahla Morani.

Emoldurado por música ao vivo, um grupo seleto de bailarinas talentosas, vindas de diversos estúdios de dança da cidade e até mesmo da cidade de Dourados, hipnotizarão o público com suas danças, transformando a atmosfera em uma tapeçaria de cores e movimentos.

O buffet árabe ARICHE também irá proporcionar uma experiência culinária de encher os olhos e o paladar, garantindo que os participantes vivam uma jornada completa de todos os sentidos.

Para viver essa experiência, o convite para o evento está no valor de R$ 220,00 por pessoa. Para garantir os ingressos entre em contato com Paloma pelo número (67) 99259-3577 ou Hana (67) 98484-3462.

