"Isso sim Ã© uma consagraÃ§Ã£o", diz Fernanda Torres sobre virar boneco de Olinda

Durante entrevista no tapete vermelho, antes da cerimônia do Oscar deste domingo (2), a atriz Fernanda Torres comentou sobre o nervosismo com a premiação, mas afirmou se sentir honrada em ter se tornado um boneco de Olinda no carnaval deste ano.

Questionada sobre a repercussão do filme, Fernanda comentou sobre o nervosismo de estar na maior premiação cinematográfica do mundo, e durante a entrevista, deu destaque para a tradição do carnaval de Pernambuco.

“Gente, virar boneco de Olinda. Isso sim é uma consagração. Eu não tô acreditando”, comentou.

Apesar de não ter ganho a estatueta por Melhor Atriz, o filme ‘Ainda Estou Aqui’ foi consagrado com o Oscar de Melhor Filme Internacional, feito inédito na história do Brasil.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também