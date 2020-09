Jads e Jadson fazem live hoje

Nesta quinta-feira (10) terá live da dupla Jads e Jadson. Os cantores e compositores de música sertaneja, vão animar quem vai assistir com músicas das antigas.

Os irmãos de Catanduvas no Paraná, se apresentarão no canal do Youtube da dupla, às 21 horas (horário de Brasília). Neste momento de pandemia, as lives foram um subterfúgio que os artistas nacionais e internacionais arrumaram para ter o seu ganha pão e ainda realizar arrecadações beneficente. As transmissões ao vivo servem para manter contato com os fãs.

Alem da dupla que se apresentará hoje, ainda tem live de Alanis Morissette, Oswaldo Montenegro que são destaques desta quinta-feira (10). Oswaldo Montenegro fará live no YouTube às 20h30, em prol da Na’Amat Brasil.

Confira onde assistir àslives desta quinta-feira (10):

Dehd – 16h (YouTube)

Jane Duboc – 18h (YouTube)

Alanis Morissette –18h (YouTube)

Oswaldo Montenegro – 19h30 (YouTube)

Deixe seu Comentário

Leia Também