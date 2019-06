JD1 leva você e o "crush" para uma diária no Deville

Café da manhã, ambiente climatizado e comemoração, é assim que o JD1 Notícias e a Abappai Produções espera que você e seu "crush" aproveitem, gratuitamente, uma diária no Hotel Deville.

Para concorrer, basta seguir o perfil @jd1noticias.com no Instagram e marcar quatro amigos na foto oficial do show do Legião Urbana, que acontecerá dia 12 de junho, no Bosque Expo.

O sorteio acontece dia 10 às 18h. A diária é com check in às 14h e check out às 12h do dia seguinte ao escolhido. O ganhador deve agendar a data com o produtor Marcos Barão no (67) 9 9921-0099 assim que sorteado.

Show

Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá tocam Dois + Que País é Este e outros sucessos. Também estará presente e fará um super show Rodrigo Santos, o eterno baixista do Barão Vermelho.

Mesmo sem o eterno e insubstituível Renato Russo no palco, Dado e Bonfá convidam todo mundo para voltar ao passado em um show apaixonante com canções que são presenças quase obrigatórias de norte a sul do território nacional, das friorentas rodas de vinho e violão nas universidades de Porto Alegre aos animados caraoquês eletrônicos do semiárido nordestino, os acordes dissonantes de “Tempo Perdido” e a épica e quilométrica letra de “Faroeste Caboclo”.

Em Campo Grande, o Guanandizão recebeu no final dos anos 80 a banda completa da Legião Urbana.

Hotel

O Deville Prime Campo Grande é um hotel de luxo localizado em área nobre da capital sul-mato-grossense, na avenida Mato Grosso, esquina com a Via Parque, próximo ao Parque das Nações Indígenas.

A unidade foi inaugurada em 2015 e coleciona prêmios como o "Loved by guests", do Hotéis.com, Mérito Lojista 2016, Trivago Awards 2017 e 2018 e Travellers’ Choice 2017, 2018 e 2019, do TripAdvisor.

