JD1TV: Acompanhado de comitiva japonesa, Riedel participa da abertura do Festival do sobá

Na noite desta quarta-feira (9), aconteceu a abertura do 16º Festival do Sobá, na Feira Central de Campo Grande. O governador do Estado, Eduardo Riedel, esteve presente na ocasião, onde recebeu a comitiva do Governo da província de Okinawa, do Japão.

Eduardo Riedel, e vice-governador Teruya

A ideia é fortalecer os laços entre as duas comunidades e conhecer mais sobre a história e cultura dos descendentes okinawanos que vivem na Capital de Mato Grosso do Sul.

Compondo a comitiva, o vice-governador de Okinawa, Yoshimi Teruya, e outros 9 representantes da prefeitura da cidade japonesa.

