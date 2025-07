JD1TV: Com escolta e videomonitoramento, elefanta 'Kenya' passa por Campo Grande

A elefanta 'Kenya', que deixou a Argentina para se instalar no Santuário dos Elefantes, em Mato Grosso, passou pela cidade de Campo Grande, na manhã desta terça-feira (8).

As imagens foram captadas pela MSVia, empresa ligada a Motiva, concessionária responsável pela BR-163 em Mato Grosso do Sul.

O trajeto está sendo monitorado pelas câmeras existentes em diversos trechos da rodovia, além da escolta, sendo realizada pela Polícia Rodoviária Federal.

Kenya deixou a Argentina nos últimos dias e cruzou a fronteira entre país vizinho e o Brasil ainda na segunda-feira (7). Ela ficará em uma área de mais de mil hectares na Chapada dos Guimarães, onde já residem outros seis animais.

O elefante, inclusive, era o último animal em cativeiro na Argentina.

"Ela continua muito bem — expressiva, se alimentando bem — e tomou sua primeira água de coco, o que, basicamente, a torna oficialmente brasileira. A equipe brasileira trouxe feno novo, frutas frescas e uma variedade de verdes frescos: capim, folhas de palmeira, bambu e cana-de-açúcar", disse o Santuário dos Elefantes Brasil nas redes sociais.