JD1TV: Com oficinas e cinema para todos, Bonito CineSur chega à sua terceira edição

O Bonito CineSur, Festival de Cinema Sul-Americano realizado na cidade de Bonito, chega à sua terceira edição entre os dias 25 de julho e 2 de agosto.

Com uma programação que reúne filmes de diversos países do continente, a edição de 2025 se destaca por ampliar o diálogo com a comunidade local por meio de ações formativas, como o inédito programa CineSur Educa.

Em entrevista ao JD1, Andréa Freire, integrante da equipe organizadora, destacou o amadurecimento do festival. “A cada edição vamos aprimorando. Este ano percebemos que a qualidade dos filmes está avançando e se tornando cada vez mais interessante para o público, que é muito diverso em Bonito, uma cidade onde o hábito de assistir cinema ainda está sendo construído”, explicou.

A grande novidade desta edição é o Bonito CineSur Educa, uma iniciativa que busca envolver a população nos bastidores do cinema.

O programa teve início em maio, com uma oficina de cinema de animação voltada para 50 crianças da rede pública, com idades entre 8 e 12 anos. Em seguida, uma oficina de iniciação ao cinema, reunindo 20 participantes.

Além das atividades já realizadas, quatro novas oficinas estão com inscrições abertas.

