JD1TV: Folia, romance e empreendedorismo marcam Carnaval em Campo Grande

O Cordão Valu foi o bloquinho responsável por animar a noite de Carnaval na Esplanada Ferroviária neste sábado (1º), em Campo Grande. O JD1 foi curtir a folia e encontrou histórias de amor, ambulantes iniciantes e até o Mário e o Luigi.

A Isabelle e o Heitor começaram a namorar no Carnaval do ano passado, e em 2025 voltaram para celebrar o amor do casal com fantasias bem divertidas, ele com uma plaquinha escrito "Namorado da onça" e ela fantasiada de onça. "Brinco que ela é Isa Marruá", disse o folião.

Já a Luara começou a vender bebidas alcoólicas como ambulante nesta edição do Carnaval. Ela é a responsável pela Tenda Arco-Íris: "Um desafio gigantesco, mas está gostoso". O objetivo da barraca é arrecadar fundos para a reforma da Tenda de Ubamda Arco-ìris, localizada na Vila Piratininga.

Carnaval é lugar para criança? Para os papais do Théo a resposta é sim. No primeiro Carnaval dele, os pais não pouparam esforços para fazer em casa uma fantasia do Thor.

Assista:

