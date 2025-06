JD1TV: Henrique e Juliano é atração confirmada na Festa Julina da UCDB

A 'Festa Julina da UCDB' já tem uma atração confirmada. Trata-se da dupla Henrique e Juliano, que voltam a Campo Grande com novo repertório e muita animação.

E já pode por na agenda, viu?! A data do show é dia 26 de julho. A festança acontece entre os 25 e 27 do próximo mês.

O anúncio foi feito pela Dut's Entretenimento, que usou as redes sociais até para fazer um mistério, mas a música utilizada na primeira publicação, quando noticiaram o retorno da festa, os fãs já pegaram no ar a dica.

Agora, de forma oficial ao longo da noite deste domingo (31), a organização confirma a vinda da dupla que é um dos maiores sucessos nos últimos anos no cenário sertanejo.

A programação e barracas da festa devem ser anunciadas nos próximos dias.