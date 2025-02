JD1TV: Loja de fantasias aposta em brilho e diversidade para o Carnaval 2025

Com o Carnaval se aproximando, lojistas do setor de fantasias e acessórios já estão prontos para atender os foliões. A comerciante Miracy Pinheiro, proprietária da Carol Fantasias, localizada na Rua Gáspar de Lemos, nº 218, no Bairro Pioneiros, afirma que o estoque deste ano está repleto de novidades e promete agradar quem busca brilho, cor e criatividade.

"Estamos a todo vapor e temos muitas novidades", contou, destacando que o planejamento para o Carnaval começou já em dezembro do ano passado, com compras antecipadas para garantir a variedade e a qualidade aos clientes.

Para este ano, as tendências incluem paetês, saias de fita e muito brilho. Fantasias coloridas, leques vibrantes, tiaras decoradas e adereços com penas estão entre os itens mais procurados.

Além disso, os temas clássicos continuam em alta. "Todo ano tem personagens que chamam a atenção. Em 2025, as fantasias de marinheira e sereia são indispensáveis, além das tradicionais opções de policial e anjo com demônio", explicou.

