JD1TV: MIS celebra os 48 anos de Mato Grosso do Sul com acervo histórico

Em comemoração ao aniversário de 48 anos de Mato Grosso do Sul, o Museu da Imagem e do Som (MIS), em Campo Grande, abre suas portas ao público com exposições especiais que resgatam parte importante da cultura e da história do Estado.

Guardião da memória audiovisual sul-mato-grossense há quase três décadas, o MIS preserva acervos de fotografias, filmes, discos de vinil, documentários e equipamentos antigos que ajudam a contar a trajetória de um Estado jovem, mas com rica produção artística.

Entre as mostras em cartaz está “Trilhos da Memória”, que retrata a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. A exposição mostra a importância histórica da ferrovia que ligava Bauru (SP) a Corumbá (MS) e foi um marco no desenvolvimento da região.

O público também pode conferir uma coleção de discos de vinil de artistas de Mato Grosso do Sul, além de equipamentos antigos como vitrolas, televisores e máquinas fotográficas, objetos que chamam a atenção dos visitantes pela carga nostálgica e histórica.

O museu conta ainda com registros que remontam ao período anterior à divisão do antigo Mato Grosso, reforçando a ligação histórica e cultural entre os dois estados.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também