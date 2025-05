JD1TV: Projeto homenageia mães com música de Alzira Espíndola em Campo Grande

Em celebração ao Dia das Mães, no próximo domingo (11), o projeto sociocultural Compondo Talentos, promovido pelo Instituto Cerrado Central, lançou uma homenagem com a canção “Para Elas”, de Alzira Espíndola, interpretada por vozes de diferentes idades e regiões de Campo Grande.

A gravação aconteceu no dia 5 de maio, no Megaphone Estúdio, e contou com a participação de 20 alunos do curso de música gratuito oferecido pelo projeto.

A ação é parte do compromisso do Instituto em democratizar o acesso à arte por meio da formação musical. Realizado em convênio com o Ministério da Cultura, o projeto atende mais de 150 participantes em oito polos comunitários da Capital.

“Essa gravação foi construída com muito carinho. A música da Alzira traduz o afeto que queríamos expressar. Para nós, é muito importante oferecer esse tipo de experiência, que fortalece o aprendizado musical e estimula o desenvolvimento pessoal”, destacou Daniel Escrivano, presidente do Instituto Cerrado Central e diretor geral do projeto.

O vídeo teve direção de fotografia de Adriel Santos, edição de Mariana Segantini, captação de áudio de Alex Cavalheri e Wauez Machado, além de mixagem e masterização por Cavalheri. A produção foi coordenada por Douglas Mochinski, Madu Rodrigues, Letícia Almeida, Adriano Barbosa e Isabella da Rocha.

O vídeo da homenagem já está disponível no canal oficial do Instituto no YouTube.

Assista:

