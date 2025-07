JD1TV: Restaurante na Capital mistura tradição árabe e criatividade brasileira; confira

A culinária árabe tem ganhado espaço no cenário gastronômico de Campo Grande, e um dos principais nomes dessa expansão é o restaurante Yallah, comandado por Paco, libanês de nascimento, e sua esposa Luciana Abes, brasileira.

O restaurante nasceu de uma paixão compartilhada pelo universo da gastronomia e de uma história de amor que uniu culturas e sonhos.

Paco carrega na bagagem o legado da tradicional cozinha árabe e a influência de sua família, que tem forte presença no setor gastronômico, seu irmão é proprietário de um restaurante em São Paulo.

A proposta do Yallah vai além de replicar receitas tradicionais. O casal aposta em uma releitura da gastronomia árabe, incorporando ingredientes e referências brasileiras. “A gente decidiu inovar, sair do básico e usar mais a imaginação”, explicou Paco.

Um exemplo dessa fusão é a esfirra de cartola, inspirada na sobremesa nordestina feita com banana, queijo coalho e chocolate. Outro prato criativo foi o quibe assado de peixe recheado com coalhada, caju e banana-da-terra, acompanhado de homus de banana-da-terra.

Mesmo com as inovações, o restaurante mantém o respeito à base da cozinha libanesa, mas busca agradar ao paladar local. “Campo-grandense ama churrasco. Por isso, a carne é um ponto forte do nosso cardápio. A gente trabalha com todas as técnicas possíveis para oferecer uma carne de primeira”, disse Paco.

