JD1TV: Veja a música que Madonna tocou em ensaio ontem

Que a ‘Rainha do Pop’ está entre nós, isso não é nem uma novidade. O que os fãs não esperavam é que ela iria subir ao palco, instalado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para ensaiar seus maiores sucessos na noite de quinta-feira (2).

A cantora usava uma roupa preta e máscara verde fluorescente e, com uma guitarra, entoou sucessos como "Nothing Really Matters", "Live to tell", "La isla bonita", "Vogue" e "Burning up".

Assista alguns trechos do ensaio postados por fãs na internet:

