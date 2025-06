João Gomes é atração confirmada do MS ao Vivo em julho

O forró vai tomar conta de Campo Grande no dia 13 de julho com o show gratuito do cantor pernambucano João Gomes, no MS ao Vivo.

A apresentação acontecerá a partir das 17h no Parque das Nações Indígenas, com abertura do sanfoneiro sul-mato-grossense Gabriel Chiad.

A iniciativa é uma realização do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), em parceria com o Sesc-MS.

Natural de Serrita (PE), João Gomes, de 20 anos, ganhou projeção nacional em 2021 com o hit "Meu Pedaço de Pecado", que viralizou nas redes sociais. Desde então, o artista acumula bilhões de visualizações nas plataformas digitais e uma agenda cheia de apresentações pelo Brasil.

João é conhecido por unir o forró tradicional a sonoridades contemporâneas, com letras que falam sobre amor e cotidiano. Seu DVD de estreia, "Eu Tenho a Senha", trouxe sucessos como "Aquelas Coisas", "Se For Amor", "Meu Bem", e "Eu Tenho a Senha", trilha sonora da novela Pantanal, da TV Globo.

Gabriel Chiad fará a abertura

A abertura do evento será feita por Gabriel Chiad, multi-instrumentista nascido em Campo Grande, que se destaca como uma das promessas da música regional.

Apaixonado pelo acordeon, Gabriel tem se apresentado em diversos festivais e lançou recentemente a canção "Eu Tenho a Senha 2", uma homenagem a João Gomes. Agora, divide o palco com o ídolo em sua cidade natal.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também