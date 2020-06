Jorge & Mateus, Luiza Possi, Latino e mais: veja as lives desta quarta-feira

Em tempos de quarentena, véspera de feriado e live formam a combinação ideal para garantir a diversão em casa e nesta quarta-feira (10), Jorge & Mateus, Luiza Possi e Latino agitarão a véspera de feriado.

Às 16h no Instagram, o DJ Junior de Morais segue com o projeto "Quartarentena" levando muita música brasileira aos amantes do gênero.

Às 18h, o cantor e sanfoneiro Fabiano Guimarães promete uma festa junina virtual com a live "São João do Fabiano Guimarães", no YouTube.

Às 18h30, o Rei da lambada, Beto Barbosa, se apresenta na live "LambaDoCica", no YouTube.

Às 19h no YouTube, a cantora Luiza Possi realiza a "Live love", em homenagem ao Dia dos Namorados. Na transmissão, sucessos nacionais e internacionais permeiam o repertório, além do lançamento da música ‘Só seu’.

Às 20h, a cantora Joanna fará uma live para celebrar os 40 anos da carreira. Além dos sucessos que marcaram sua trajetória, a artista apresentará quatro músicas inéditas ao público. O show será transmitido pelo YouTube e pelos canais de TV 25 ou 525 da NET.

Também às 20h, a dupla Jorge & Mateus celebra seus 15 anos de carreira na live "Pelo amor de Deus, Jorge & Mateus" - expressão conhecida entre os fãs -, no YouTube.

Às 22h30, é a vez do cantor Latino colocar o seu apê de cabeça para baixo! Na live "#AfterDoLatino", o artista promove a "Festa no apê 2", que será transmitida pelo YouTube.

