Jovens talento da música representam MS em festival internacional em Pelotas

Cinco jovens talentos da música, formados pelo Sesc Mato Grosso do Sul, participam do 14º Festival Internacional de Música Sesc de Pelotas, no Rio Grande do Sul. A presença dos estudantes no evento marca a representação do Estado na Orquestra Jovem Sesc Brasil, projeto que reúne músicos de diferentes regiões em uma experiência de formação artística em nível nacional.

Representam o Estado, os alunos Carollyne Diniz e Isaias Vilar, na flauta transversal, Guilherme Vieira, no violino, e Cadmiel Siqueira, no violoncelo. O grupo participa de aulas de instrumento, ensaios coletivos e vivências musicais, ao lado de jovens músicos de todo o Brasil.

A delegação sul-mato-grossense é acompanhada pelo maestro Bibi de Carvalho, coordenador da Unidade Sesc Lageado e regente da Orquestra Jovem Sesc MS, que também participa das atividades pedagógicas e artísticas do festival, contribuindo para o desenvolvimento técnico e musical dos alunos.

O quinto se apresentou na noite desta quinta-feira, na Catedral do Redentor, em Pelotas. Já no dia 28 de janeiro, às 20h (horário de Brasília), a Orquestra Jovem Sesc Brasil realiza concerto com transmissão ao vivo pelo YouTube do Sesc Rio Grande do Sul, reforçando o alcance nacional da participação dos jovens músicos de Mato Grosso do Sul.

