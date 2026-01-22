Menu
Cultura

Jovens talento da música representam MS em festival internacional em Pelotas

Quinteto participa de aulas de instrumento, ensaios coletivos e vivências musicais

22 janeiro 2026 - 11h12Luiz Vinicius

Cinco jovens talentos da música, formados pelo Sesc Mato Grosso do Sul, participam do 14º Festival Internacional de Música Sesc de Pelotas, no Rio Grande do Sul. A presença dos estudantes no evento marca a representação do Estado na Orquestra Jovem Sesc Brasil, projeto que reúne músicos de diferentes regiões em uma experiência de formação artística em nível nacional.

Representam o Estado, os alunos Carollyne Diniz e Isaias Vilar, na flauta transversal, Guilherme Vieira, no violino, e Cadmiel Siqueira, no violoncelo. O grupo participa de aulas de instrumento, ensaios coletivos e vivências musicais, ao lado de jovens músicos de todo o Brasil.

A delegação sul-mato-grossense é acompanhada pelo maestro Bibi de Carvalho, coordenador da Unidade Sesc Lageado e regente da Orquestra Jovem Sesc MS, que também participa das atividades pedagógicas e artísticas do festival, contribuindo para o desenvolvimento técnico e musical dos alunos.

O quinto se apresentou na noite desta quinta-feira, na Catedral do Redentor, em Pelotas. Já no dia 28 de janeiro, às 20h (horário de Brasília), a Orquestra Jovem Sesc Brasil realiza concerto com transmissão ao vivo pelo YouTube do Sesc Rio Grande do Sul, reforçando o alcance nacional da participação dos jovens músicos de Mato Grosso do Sul.

