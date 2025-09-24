Leo Lins desafia campo-grandenses a criarem piadas sobre a cidade e galera não perdoa

Leo Lins, o humorista polêmico, vai desembarcar em Campo Grande dia 5 de outubro para uma apresentação de stand-up. Mas, como era de se esperar, ele resolveu ir além e desafiar os campo-grandenses a criarem suas próprias piadas sobre a cidade. E, claro, o povo não perdoou.

Conhecido por suas piadas ácidas e críticas sem filtro, Leo Lins foi condenado a oito anos de prisão por “fomentar a violência verbal e a intolerância” em seus shows, o caso tramita na justiça. Porém, o humorista continua com seus shows pelo país e, agora, ele pediu ajuda aos moradores para criar o conteúdo local.

Em uma postagem nas redes sociais, Leo publicou uma foto gerada por inteligência artificial, com dois peixes “se beijando” ao fundo de uma paisagem sombria, com céu nublado e fumaça, uma imagem que ele disse representar perfeitamente a capital sul-mato-grossense.

"Galera de Campo Grande, me falem sobre a cidade que vou fazer um vídeo especialmente para vocês. Dia 5 de outubro tô aí", escreveu o humorista, convidando os campo-grandenses a entrarem na brincadeira. E claro, o povo da cidade não perdeu tempo e começou a mandar sugestões.

Um seguidor comentou: “Aqui roubaram o pé do Manoel de Barros, a escultura ficou manca por dois anos”.

Outro, não menos criativo, soltou: “Campo Grande, cidade dos buracos, uma chiparia e uma farmácia a cada esquina. Rotatória tem mais sinaleiros que nos bairros e até hoje ninguém aprendeu a fazer a rotatória direito. A prefeita tá mais sumida que tudo, não vemos mais ela…” E claro, a famosa Rua 14 não escapou das piadas: “Temos uma rua chamada 14, onde frequentam os mais lindos da cidade, parece até um desfile de moda. Temos um barzinho bem famoso também, onde o chop é uma delícia, os pratos são um mais gostoso que o outro. Bem, é isso… KKKK.”

E, como de costume, os buracos pela cidade também foram lembradas: “Tem mais crateras que a lua”, brincou outro seguidor. Agora, o que não falta são sugestões de assunto para o artista. Confira a publicação aqui.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também