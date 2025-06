Liberado! Começam as vendas para show de Henrique & Juliano na festa julina da UCDB

As vendas de ingressos para a tradicional Festa Julina da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) começaram nesta quarta-feira (4), com vantagens exclusivas para acadêmicos e colaboradores da instituição.

O evento, que chega à sua 15ª edição, será realizado no dia 26 de julho no gramado do estacionamento do Bloco B do campus Tamandaré, em Campo Grande, e terá como grande atração a dupla sertaneja Henrique & Juliano.

Quem faz parte da UCDB pode adquirir os ingressos com preços especiais no ponto de venda montado na entrada principal do campus, em frente ao restaurante Bom Gosto.

Neste primeiro dia, o local funciona das 12h às 21h30. Nos dias 5, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17 e 18 de junho, o atendimento será das 8h às 14h e das 15h30 às 21h30. Para garantir o benefício, é necessário apresentar matrícula ativa ou crachá funcional.

Para quem não faz parte da universidade, as vendas online estão sendo feitas pelo Guichêweb, e presencialmente na UCDB, na Avenida Tamandaré, 6000, e na Barbearia A Banca, unidade da Rua Antônio Maria Coelho, 4220.

Os ingressos dão acesso a quatro setores: Área Vip, Camarote Alto do Arraial, Backstage (open bar) e Bangalôs. Na Área Vip, por exemplo, o primeiro lote custa R$ 160 (inteira), R$ 80 (meia) e R$ 70 para acadêmicos e colaboradores da UCDB.

Os valores podem sofrer alterações conforme as viradas de lote. A venda para o público em geral ocorre exclusivamente pela plataforma Guichê Web.

A estrutura do evento contará com áreas exclusivas, banheiros reservados, atendimento de garçons, espaço coberto e acesso privilegiado ao palco, dependendo do setor adquirido.

O Backstage terá ainda comidas típicas e open bar completo. Já os Bangalôs oferecem espaço para até 12 pessoas, ao custo de R$ 7 mil.

A classificação do evento é para maiores de 18 anos, mas menores de idade podem participar mediante apresentação de autorização assinada por responsável legal e documento com foto.

A Festa Julina UCDB 2025 é uma realização da universidade em parceria com a Dut’s Entretenimento. A abertura dos portões está prevista para as 18h, com estacionamento terceirizado disponível no local.

