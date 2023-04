Liberado! Expogrande tem entrada franca nesta segunda, terça, quarta e domingo

Quem ainda não foi visitar a 83ª Expogrande, pode aproveitar a oportunidade! Isso porque terá entrada gratuita nesta segunda (17), terça (18), quarta (19) e domingo (23). O parque de exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, abre os portões às 6h e fecha a meia-noite. O local está com expositores de produtos dos mais diversos setores do agro.

Atrações como Projeto Crianças na Fazendinha Acrissul, que expõe minianimais como pôneis, minivacas, lhama, coelho, cabritos, entre outros, abre das 8h às 21h para visitação. A programação do local inclui espaço para brincadeiras para as crianças e programa educativo sobre a relevância do agronegócio para a sociedade.

O pavilhão da Associação Sul-mato-grossense de Criadores de Ovinos (Asmaco), que será inaugurado oficialmente nesta terça-feira (17), trouxe várias raças para a Expogrande, como texel, sulffolk, santa inês, illè de france, entre outras raças de caprinos.

O parquinho infantil funciona diariamente a partir das 14h. Na feira, o público poderá visitar os pavilhões com animais e tem à disposição praça de alimentação com gastronomia regional e diversificada.

A exposição conta com um pátio especialmente para o estacionamento de food trucks.

No último dia da Expogrande 2023, domingo (23), a entrada gratuita será válida para a feira e também para a área de shows. As atrações principais da data serão o cantor Almir Sater e a dupla sertaneja Jads e Jadson.

