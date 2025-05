Literato regional, Lino Vilachá é tema do Clube de Leitura desta quinta-feira (8)

Em mais uma roda de leitura e debate literário a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) traz nesta quinta-feira (8), a trajetória literária do escritor, poeta e cronista, Lino Vilachá em seu 'Clube de Leitura'. O evento tem entrada franca e acontece às 19h30 no auditório da instituição, localizado na Rua 14 de Julho, nº 4653, São Francisco.

O evento terá a participação da imortal Raquel Naveira, que analisará junto com as organizadoras, as imortais Lenilde Ramos, Maria Adélia Menegazzo e Sylvia Cesco a trajetória de Vilachá.

Para Lenilde Ramos, que estuda e conhece o trabalho de Lino Vilachá, tendo convivido com ele em trabalhos no Hospital São Julião, onde foi internado devido a hanseníase, o destaque que a ASL permite ao escritor através de suas leituras “é um digno reconhecimento a um homem que teve espiritualidade, esperança, perseverança e uma vida de grande dedicação pelo humanismo”.

Segundo o presidente da ASL, Henrique de Medeiros, Lino Villachá (1938–1994) emergiu de um contexto de isolamento e resistência. Sua poesia reflete essa experiência, abordando temas como dor, amor, exclusão social e resistência.

Apesar das dificuldades diante de severas limitações físicas impostas pela hanseníase, ele se tornou cronista do hospital e da cidade, registrando histórias e sentimentos daqueles que viviam ali.

Além de poeta, Vilachá foi um organizador cultural, promovendo eventos dentro do hospital e incentivando a prática esportiva e cultural entre os internos. Sua obra literária inclui poemas e crônicas, alguns dos quais foram musicados e apresentados em eventos. Publicou cinco livros, sendo que seus textos são marcados por uma profunda espiritualidade e esperança.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também