Live Solidária traz nomes da música gospel de MS

O Projeto Luz do Mundo MS fará uma Live gospel solidária no próximo sábado para arrecadar alimentos e roupas que serão doados ao Morro do Mandela, comunidade carente de Campo Grande. Além da evangelização, os cantores também falarão da importância da doação de sangue, onde Homocentro de Mato Grosso do Sul, está em estado de alerta.

Segundo os organizadores, diante de toda a calamidade que se apresenta, devido a pandememia do novo coronavírus (Covid-19), o projeto não pretende parar. Por esse motivo, idealização da desse show online surgiu. O evento reunirá nomes da música gospel local, como: Thamilles Campos, Jaaziel Barbosa, Gabriela Ribeiro, Jhon Dias e Katilla Barros.

A transmissão será exibida pelo Youtube e Facebook do projeto. Serão arrecadados alimentos, agasalhos, cobertores, leite e fraldas.

O Projeto

Desde 2016 o projeto Luz do Mundo reuni amigos, para dialogarem sobre a fé, cultura, arte e impacto social com base no que acreditam ser a proposta do evangelho, segundo Jesus Cristo. Através da música levam esperança aos corações necessitados, com apresentações em praças, ruas e parques.

Posto de arrecadação

Lorena Modas - Avenida dos Cafezais, 2.220

Betel Center - Avenida Calógeras, 2.093

Escritório da dra. Tatiana Scuteri – Avenida dos Estados, 35





