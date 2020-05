Lives de hoje: Michel Teló, Skank, David Guetta e mais shows para ver em casa

Michel Teló, Skank, David Guetta estão entre as lives deste sábado (30).

O DJ francês vai para segunda live desta vez em Nova York. Em Miami, Guetta arrecadou mais de R$ 4 milhões para instituições.

Depois de fazer lives diárias no Instagram, a cantora Teresa Cristina faz a primeira live patrocinada cantando sambas históricos.

Veja a lista completa com horários das lives abaixo.

Caio Castro recebe artistas na live #TodosCantamCharlieBrown - 14h - Link

Michel Teló - 14h - Link

Teresa Cristina - 14h - Link

Jards Macalé, Letieres Leite, Nelson Angelo, Thiago Amud, Sylvio Fraga e mais - Festival Rocinante no Estábulo - 15h - Links

Frank Aguiar - 15h - Link

Fresno, BRVNKS, Lagum, Far From Alaska, BNegão, Boogarins e outros - 15h - Link

Leo Chaves - 15h30 - Link

Jorge Vercillo - 1467h - Link

Maneva - 16h - Link

Marcos e Belutti - 16h - Link

Lucas Pretti - 17h - Link

David Guetta - 19h - Link

Dennis Dj - 19h - Link

Grupo Menos é Mais - 19h - Link

Gian & Giovani - 19h - Link

Skank - 19h - Link

Flávio Venturini - 19h30 - Link

Haikaiss - 20h - Link

Pedro Luís (Cultura em Casa) - 20h30 - Link

Deixe seu Comentário

Leia Também