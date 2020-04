Lives desta segunda: Amigos, Alcione, KondZilla, Pixote e mais

Flávio Veras, com informações do G1

O projeto sertanejo Amigos, Alcione, os funkeiros da produtora KondZilla e o pagode do Pixote estão entre as principais lives desta segunda-feira (20).

Na onda das lives, o bastidor virou o show. Casas de músicos são os palcos possíveis no isolamento para conter o coronavírus.

Lives hoje e como assistir às lives:

Harmonia do Samba, às 18h, no YouTube - Link

Amigos com Zezé Di Camargo & Luciano, Chitãozinho & Xororó e Leonardo, às 20h, no YouTube do Villa Mix Festival - Link

Alcione, às 20h, no Instagram - Link

Festival da KondZilla com Lexa, Kevinho e mais, às 20h, no canal de YouTube da KondZilla - Link

Pixote, às 20h, no YouTube - Link

Cypress Hill, no LixeXLive, às 20h10 - Link

Snoop Dogg (DJ set) às 20h20, no Instagram do site Merry Jane - Link

João Bosco e Vinicius, às 21h, no YouTube - Link

