Lives: Maiara e Maraísa e Marcos e Belutti agitam esta sexta

Nesta sexta-feira (11) será um dia com várias lives , para assistir em casa, as irmãs gêmeas do sertanejo Maiara e Maraísa se apresentam às 19 horas, com o tema ‘Aqui na Fazenda’. Em seu repertório, muitas músicas do sertanejo raiz, modão e as canções do último álbum gravado antes da pandemia, Aqui em Casa.

Marcos e Belutti lançaram um álbum e para comemorar o tão esperado lançamento de CUMPRA-SE, a dupla fará um show ao vivo hoje (11) em seu canal do Youtube a partir de 20h45. A transmissão também será feita pela TV BAND e BAND FM, a partir das 21h45.

Confira as lives

Felipe Cordeiro -18h – Link

Humberto Gessinger – 19h – Link

Maiara e Maraisa – 19h – Link

Marcos e Belutti – 20h45 – Link

Teresa Cristina – 21h – Link

