Luan Santana faz live neste domingo para arrecadar doações para o Pantanal  

Brenda Assis, com informções UOL

A equipe do cantor Luan Santana está a caminho do local onde fará uma live para arrecadar fundos para o Pantanal, neste domingo (22). São 12 horas de viagem até chegar ao lugar escolhido para transmitir a live, que poderá ser vista pelas redes de Luan e pelo canal National Geographic, a partir das 16 horas (horário local). A transmissão também contará com Patrícia Medici, exploradora da National Geographic Society.

Este ano, a região teve um período histórico de estiagem, o que facilitou o avanço dos incêndios contra a diversidade da fauna e flora do bioma, que teve mais de quatro milhões de hectares devastados pelo fogo em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A ideia é usar o show virtual para levantar recursos para o movimento "O Pantanal Chama", idealizado por ele e pela Ideas Promoções, para ajudar a Instituto SOS Pantanal, que atua na conservação e defesa do bioma.

"Eu e minha família sempre gostamos de pescar e de estar em contato com os animais. Minha vida sempre foi ao lado deles, tanto que, se eu não fosse cantor seria biólogo. Faria biologia, que era uma matéria que eu curtia mais na escola. Vou ao Pantanal desde quando eu era criança. Meu universo lúdico sempre foi real. Não virei biólogo, mas, com a música, ajudo a causa", afirmou.

Para a campanha, o cantor compôs a canção "Grito entre as cinzas" para homenagear o bioma. "Queria ser chuva, mas estou em chamas. Não tem flor no meu quintal, Deus salve o Pantanal", diz a letra.

Leilão de Figurino

O cantor também está leiloando um dos figurinos usados no seu último DVD, "Viva". O dinheiro arrecadado com a venda será destinado à instituição Arara Azul. Você pode participar do leilão entrando nesse link.

Deixe seu Comentário

Leia Também