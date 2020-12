Luccas e Biel fazem show na comemoração de 95 anos da Feira Central

Neste sábado (12), continuam as comemorações do aniversário da Feira Central devido aos seus 95 anos de atividade. Às 20h os artistas Luccas e Biel fazem mais um show dessa festividade.

Em um palco que fica dentro da feira, Carlos Colman, Luccas e Biel, Vitor Gregório e Paulo Sérgio, Muchileiros, Patrícia e Adriana, Chicão Castro, Gilson e Júnior, e muitos outros se dividirão em dez dias de apresentação musical.

No próximo domingo (13), em especial, será o dia de cantar “parabéns” pra Feira Central a partir das 19h30. Vai ter sorteio de brindes, ação solidária, Orquestra Filarmônica Adoração e cantores convidados.

A entrada para essa e todas as atrações do mês é gratuita. A obrigatoriedade fica por conta do uso indispensável de máscara e o distanciamento físico que será monitorado na feirona. Para não perder nenhuma informação, acompanhe tudo isso pelas redes sociais: @feiracentralcg no Facebook e Instagram.

