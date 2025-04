Luísa Sonza se apresentará no Parque das Nações em agosto

No próximo mês o projeto MS ao Vivo trará a cantora e compositora Luísa Sonza no Parque das Nações Indígenas com abertura da sul-mato-grossense Paolla, um dos destaques do pop/funk do Estado. Ao longo do ano haverá intensa programação de shows nacionais em Mato Grosso do Sul, ampliando eventos culturais da região Centro-Oeste.



A apresentação tem entrada gratuita no dia 4 de maio, a partir das 17 horas. Luísa Sonza sobe ao palco com a turnê do álbum “Escândalo Íntimo”, seu terceiro trabalho de estúdio que inclui sucessos como Campo de Morango, Principalmente Me Sinto Arrasada, Luísa Manequim, Romance em Cena (com Marina Sena), Sagrado Profano (com KayBlack) e Penhasco 2, entre outras faixas.

Já Paolla, em carreira solo desde 2017 tem entre seus principais sucessos as faixas “Morreu Mas Passa Bem”, “Que Tal?”, “Piscadinha”, “Zerando a Vida” e “Show Particular”.

Orientações

No Parque das Nações Indígenas, é permitido entrar com garrafinha de água e um cooler pequeno (com capacidade inferior a 10 litros), garrafa térmica, tereré e banquinho. Não é permitido ingressar com garrafas de vidro e objetos perfurantes.

Não é permitido vendedores ambulantes não autorizados e também que a entrada de animais domésticos é proibida.



O MS ao Vivo é uma realização do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), em parceria com o Sesc-MS (Serviço Social do Comércio de Mato Grosso do Sul).



