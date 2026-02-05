Maior bloco LGBTQIA+ de MS espera reunir 40 mil pessoas em Campo Grande

O Farofolia, maior bloco LGBTQIA+ de Mato Grosso do Sul, deve transformar a Esplanada Ferroviária em um mosaico dos carnavais brasileiros em 2026. A organização estima público superior a 40 mil pessoas e aposta em uma programação que reúne diferentes expressões culturais do país.

Com o tema “O Brasil inteiro cabe no nosso Carnaval”, o evento propõe uma viagem simbólica por estilos carnavalescos de várias regiões, celebrando diversidade cultural, territorial e de corpos. Segundo os organizadores, a ideia é reforçar o Carnaval como espaço de expressão artística e convivência.

Entre as atrações confirmadas está a DJ Miss Tacacá, de Belém (PA), que leva ao público batidas amazônicas, guitarradas e o chamado “rock doido”. O funk carioca também integra a programação, representando a cultura urbana do Sudeste. Já o Centro-Oeste será lembrado com uma homenagem aos 20 anos do Cordão da Valu e à trajetória de Silvana Valu, ligada à história dos blocos de rua em Campo Grande.

Outro destaque é a apresentação da Crew Drag CG, espetáculo coletivo com mais de 20 artistas, entre drag queens e dançarinos. A performance faz referência a blocos e manifestações carnavalescas de cidades como Porto Alegre, Curitiba, Recife, Salvador, Parintins, Belém, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Campo Grande.

O evento também terá o Ato Ballroom, que reúne casas de ballroom do estado em uma apresentação coletiva voltada à celebração de identidade, ancestralidade e resistência.

De acordo com o produtor Thallyson Perez, a expectativa é superar o público do ano anterior. “Esperamos mais de 40 mil pessoas na Esplanada Ferroviária, consolidando o Farofolia como um dos eventos mais relevantes do calendário carnavalesco de Campo Grande”, afirmou.

O Farofolia será realizado em frente ao Ponto Bar, na Rua Dr. Temístocles, entre a Rua 14 de Julho e a Avenida Calógeras. A programação começa às 16h e segue até meia-noite.

