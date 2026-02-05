Menu
Menu Busca sexta, 06 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Cultura

Maior bloco LGBTQIA+ de MS espera reunir 40 mil pessoas em Campo Grande

Com o tema "O Brasil inteiro cabe no nosso Carnaval", o evento propõe uma viagem simbólica por estilos carnavalescos de várias regiões

05 fevereiro 2026 - 19h24Brenda Assis

O Farofolia, maior bloco LGBTQIA+ de Mato Grosso do Sul, deve transformar a Esplanada Ferroviária em um mosaico dos carnavais brasileiros em 2026. A organização estima público superior a 40 mil pessoas e aposta em uma programação que reúne diferentes expressões culturais do país.

Com o tema “O Brasil inteiro cabe no nosso Carnaval”, o evento propõe uma viagem simbólica por estilos carnavalescos de várias regiões, celebrando diversidade cultural, territorial e de corpos. Segundo os organizadores, a ideia é reforçar o Carnaval como espaço de expressão artística e convivência.

Entre as atrações confirmadas está a DJ Miss Tacacá, de Belém (PA), que leva ao público batidas amazônicas, guitarradas e o chamado “rock doido”. O funk carioca também integra a programação, representando a cultura urbana do Sudeste. Já o Centro-Oeste será lembrado com uma homenagem aos 20 anos do Cordão da Valu e à trajetória de Silvana Valu, ligada à história dos blocos de rua em Campo Grande.

Outro destaque é a apresentação da Crew Drag CG, espetáculo coletivo com mais de 20 artistas, entre drag queens e dançarinos. A performance faz referência a blocos e manifestações carnavalescas de cidades como Porto Alegre, Curitiba, Recife, Salvador, Parintins, Belém, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Campo Grande.

O evento também terá o Ato Ballroom, que reúne casas de ballroom do estado em uma apresentação coletiva voltada à celebração de identidade, ancestralidade e resistência.

De acordo com o produtor Thallyson Perez, a expectativa é superar o público do ano anterior. “Esperamos mais de 40 mil pessoas na Esplanada Ferroviária, consolidando o Farofolia como um dos eventos mais relevantes do calendário carnavalesco de Campo Grande”, afirmou.

O Farofolia será realizado em frente ao Ponto Bar, na Rua Dr. Temístocles, entre a Rua 14 de Julho e a Avenida Calógeras. A programação começa às 16h e segue até meia-noite.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

As inscrições podem ser feitas até 6 de fevereiro
Cultura
Grupo cultural oferece formação gratuita em teatro de rua em Campo Grande
Foto: Divulgação/Ilustrativa/MPMS
Cidade
Justiça manda prefeitura e Santa Casa recuperarem prédio histórico em Campo Grande
Divulgação
Cultura
Terenos recebe Festival Cachoeirão 40 Graus nos dias 6 e 7 de fevereiro
Foto: Divulgação
Cultura
Mostra de Animação Regional MS ocorre nesta semana na Capital
Hambúrguer do Burger Pub
Cultura
Gastronomia campo-grandense volta a ganhar destaque em festival de hambúrguer
Caetano e Bethânia levam o Grammy de Melhor Álbum de Música Global
Cultura
Caetano e Bethânia levam o Grammy de Melhor Álbum de Música Global
Caetano e Bethânia estão entre finalistas de Grammy 2026 neste domingo
Cultura
Caetano e Bethânia estão entre finalistas de Grammy 2026 neste domingo
Ana Paula, viu na filha,Duda, o potencial de crescer além da atuação nos palcos
Cultura
Efeito Oscar: crescimento do cinema nacional impulsiona busca por cursos de atuação em MS
Carnaval
Cultura
Carnaval deve reunir mais de 100 mil foliões com investimento de R$ 2,6 milhões na Capital
Carnaval em Campo Grande terá cerca de 180 policiais e ações de proteção aos foliões
Cultura
Carnaval em Campo Grande terá cerca de 180 policiais e ações de proteção aos foliões

Mais Lidas

Marcas de sangue | Imagem ilustrativa
Brasil
Adolescente mata ex-namorada de 16 anos a tiros em padaria
Prefeita Adriane Lopes e sua vice Camilla Nascimento
Política
Ministério Público reconhece compra de votos, mas não vê provas para cassar Adriane Lopes
Vídeo: Centenária, Adélia celebra a vida ao lado de filhos, netos e bisnetos em Campo Grande
Comportamento
Vídeo: Centenária, Adélia celebra a vida ao lado de filhos, netos e bisnetos em Campo Grande
Suspeito foi preso em flagrante pelo Batalhão de Choque
Polícia
Após furto, ladrão de comércio morre ao tentar confrontar militar do Choque na Capital