Mais Forte aos 40: Roberto Cunha alcança sucesso de números na pré-venda

O advogado, judoca e escritor sul-mato-grossense Roberto Cunha conquistou um marco notável com seu novo livro, Mais Forte aos 40. Em apenas seis dias de pré-venda orgânica, totalmente sustentada por sua autoridade pessoal e redes sociais, foram vendidos mais de 200 exemplares.

Esse desempenho coloca a obra entre os 15% dos livros mais vendidos no Brasil no mês de lançamento, um feito significativo no setor editorial. Para contextualizar, o mercado nacional recebe anualmente mais de 70 mil novos títulos, e menos de 15% deles atingem a marca de 200 cópias vendidas no primeiro mês.

Mais Forte aos 40 combina filosofia estoica, alta performance, fé, disciplina e superação, oferecendo uma visão inspiradora da transformação física e mental do autor após os 40 anos. Com uma narrativa acessível, o livro visa motivar homens e mulheres que buscam energia, propósito e autodisciplina.

O lançamento oficial está programado para setembro, e as projeções indicam que as vendas podem superar 1.000 exemplares no primeiro mês, o que colocaria a obra entre os 5% mais vendidos do Brasil no seu nicho.

Com prefácio do medalhista olímpico Tiago Camilo, parte da renda do livro será destinada a um projeto social de judô, ampliando o impacto positivo dessa jornada.

Serviço:

Livro: Mais Forte aos 40

Autor: Roberto Cunha

Pré-venda: Amazon, Instagram @robertocunhaadv e www.maisforteaos40.com.br/venda/

Contato: (67) 99640-2786

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também