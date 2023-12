Marcando 107 anos de Manoel de Barros, Bosco Martins lança livro neste domingo

Acontece no domingo (17) o lançamento do livro "Diálogos do Ócio", do jornalista Bosco Martins, dando início as comemorações do aniversário de 107 anos do poeta Manoel de Barros.

O livro traz fatos sobre Manoel de Barros que mostram qual era a fonte de inspiração para suas obras, que serviram e servem até hoje como marcos para a literatura brasileira, além do quão simples era a vida do poeta.

“Ele era muito simples, enxergava como ninguém a importância das pequenas coisas e as criações ‘sobre nada’ abalaram as estruturas literárias, mas sempre estiveram na vanguarda. Suas obras surpreendiam porque eram transcendentais. Manoel de Barros cultivou a infância até os seus últimos dias”, conta o jornalista sobre o escritor.

Baseando-se na convivência que teve com Manoel de Barros ao longo de 30 anos, o livro conta com uma leitura prazerosa sobre a vida do poeta, que viveu maior parte de sua vida na capital sul-mato-grossense.

O livro conta também com relatos de outras figuras, como José Hamilton Ribeiro, que no Prefácio de “Diálogos do Ócio” conta mais da vida do poeta. “Escrevia para deleitar, suponho que, primeiro, a si próprio. Uma conquista literária vinda de surpresa na biblioteca do colégio, ou no “caderno de rascunhos” onde fazia seus poemas, comparando a criação ao orgasmo, como relata em um dos “Diálogos do Ócio” deste livro”, conta Hamilton no livro.

O evento de lançamento do livro acontece neste domingo, a partir das 9h, no Museu Casa-Quintal, na Rua Piratininga, nº363. Entrada mediante ingresso, que já está sendo vendido na plataforma Sympla.

