Marcelo Loureiro faz show beneficente dia 12 de abril

O músico Marcelo Loureiro, um dos maiores violeiros do Brasil, realiza no dia 12 de abril, o espetáculo: Latinidades, uma homenagem à música brasileira e à América Latina. O show é beneficente e acontece às 20h, no Teatro Dom Bosco. Promovido pela entidade de Obras Sociais Casa da União – Lar de Santana, parte da renda será revertida para os trabalhos assistenciais da Casa da União.

Neste show Marcelo Loureiro faz uma homenagem à música brasileira e à América Latina, interpretando temas já conhecidos pela grande maioria do público, como: Mercedita, Trem do Pantanal, tarde de Itapuã, entre outras.

O músico faz tributo, também, a autores regionais, nacionais e internacionais, a exemplo de Almir Sater, Guilherme Rondon, Vinicius de Moraes, Toquinho e Dilermano Reis. Marcelo Loureiro executa com maestria e personalidade própria instrumentos folk como o violão, violão midi, viola caipira, harpa paraguaia e o charango, em arranjos com influências latinas.

Sempre acompanhado por músicos de apoio com mais um violão e uma bateria, o show tem duração média de 80 minutos que emociona e alegra a plateia. O espetáculo conta ainda com a participação do tenor Aires Gonçalves que presenteia o público com seu timbre forte e marcante, inspirado pela força e pela dimensão do romantismo.

Como se tudo isso já não fosse um prato cheio da arte sul-mato-grossense, o cenário da apresentação vem acompanhado de obras do consagrado artista plástico Isaac de Oliveira. Os ingressos estão sendo vendidos no Thomaz Lanches, loja Namastê e pelo site de vendas: eventos.casadauniaoms.org.br. O valor é de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Mais informações (67) 99640-8139.

Serviço:

Local: Teatro Dom Bosco – Avenida Mato Grosso, 227

Data: 12 de abril (sexta-feira)

Horário: 20h

Ingressos: R$ 30,00 inteira e R$ 15,00 meia – compras antecipadas

Após 09/04 e no dia do show os valores serão R$ 40,00 inteira e R$ 20,00 meia

Onde comprar: NAMASTÊ - Rua Bahia n° 837 - Jardim dos Estados (esquina com a Rua Antônio Maria Coelho) - Fone: (67) 3211-6597

THOMAZ LANCHES - Rua Sete de Setembro n° 744 - Centro (esquina com a Rua Rui Barbosa) - Fone: (67) 3321-3676

