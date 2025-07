Marcos e Belutti abrem o 18º Festival do Sobá

A dupla sertaneja Marcos e Belutti será a primeira atração nacional confirmada para o 18º Festival do Sobá, que acontecerá entre os dias 6 e 10 de agosto na Feira Central de Campo Grande.

O show, com entrada gratuita, marcará a abertura da programação promovida pela AFECETUR (Associação da Feira Central, Cultural e Turística de Campo Grande), com apoio do SESC Fecomércio MS.

Neste ano, o festival integrará as comemorações pelos 100 anos da Feira Central, um dos principais marcos culturais e gastronômicos da Capital.

O evento deverá reunir uma série de atrações voltadas à valorização da música regional, empreendedorismo local, tradições nipo-brasileiras e cultura popular.

Além da apresentação de Marcos e Belutti, a organização deve anunciar em breve mais um artista nacional, além de artistas regionais e grupos culturais que comporão a programação.

O Festival do Sobá 2025 conta com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Turismo (Fundtur-MS) e da Fundação de Cultura (FCMS), além do SESC-MS e SEBRAE-MS.

A entrada será gratuita em todas as noites do evento.

