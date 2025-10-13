Maria Fernanda Figueiró estreia espetáculo que questiona desigualdades de gênero

A artista e psicóloga Maria Fernanda Figueiró estreia, nesta sexta-feira (17), o espetáculo "Quem a mim nomeou o mundo?" no Sesc Teatro Prosa, em Campo Grande. Com apresentações às 16h e 19h, o espetáculo busca provocar uma reflexão profunda sobre as desigualdades de gênero e as violências que afetam os corpos, utilizando a dança e outras formas artísticas como linguagem.

A inspiração para a criação do projeto vem da vivência de Maria Fernanda como psicóloga e dançarina, que une suas experiências para questionar os padrões de gênero e as violências que os acompanham.

“A dança me permite investigar e expressar essas questões de uma forma sensível e transformadora, criando um espaço de reflexão que é também um convite à ação”, afirma a idealizadora.

Com a colaboração da coreógrafa Vanessa Macedo e uma equipe multidisciplinar, o espetáculo é resultado de meses de trabalho intenso. O público poderá assistir gratuitamente às duas sessões, que contarão com recursos de Intérprete de Libras e Audiodescrição, garantindo acessibilidade para todos.

Os ingressos são gratuitos e podem ser reservados pelo Sympla. Além disso, será realizada uma arrecadação de alimentos não perecíveis para o Núcleo Assistencial Ramatís. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 99186-1558 e pelo Instagram da Manaká Cultural.

