Mario e Sonic apresentam "Uma Aventura Gamer" no Teatro Glauce Rocha

Mais um para a conta! Desta vez, a agenda é para a criançada que é fã do Mario e do Sonic. Agora eles serão aventura e diversão no teatro da Capital. No dia 25 de junho, os personagens farão espetáculo “Uma Aventura Gamer” no Teatro Glauce Rocha, às 16h. Os ingressos já estão à venda.

O espetáculo é considerado o maior crossover de todos os tempos para os apaixonados por jogos e personagens.

No palco, a história gira em torno da princesa Peach, que vê o seu reino ameaçado por um vilão, o Dr. Robotnik, que quer transformar todos em robôs para servi - lo e assim derrotar o seu arqui-inimigo.

Para ajudar a salvar o mundo, os heróis Sonic o Ouriço e Super Mário Bros irão contar com Tails e Toad, seus amigos inseparáveis, e usar cada um o seu superpoder, fazendo a plateia se teletransportar para “Uma Aventura Gamer”

Confira o valor dos ingressos:

SETOR – B

Inteira: R$ 120,00

Meia: R$ 60,00

SETORES - A / C

Inteira: R$ 100,00

Meia: R$ 50,00

SETORES – D / E / F

Inteira: R$ 80,00

Meia: R$ 40,00

Os valores estão à venda no estande do Pedro Silva Promoções no Comper Jardim dos Estados ou pelo site. Crianças até 2 anos (no colo) não pagam. Acima de 2 anos e até 12 anos pagam meia entrada.

