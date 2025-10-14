Menu
Cultura

Mato Grosso do Sul Fashion Week 2025 será realizado na Casa de Cultura da Capital

Edição deste ano acontece nos dias 25 e 26 de novembro, com entrada gratuita

14 outubro 2025 - 13h51Carla Andréa

O Mato Grosso do Sul Fashion Week (MSFW) anunciou uma importante novidade para sua edição de 2025: o evento será realizado na Casa de Cultura de Campo Grande, localizada na Avenida Afonso Pena, 2270, nos dias 25 e 26 de novembro, das 18h às 21h, com entrada gratuita para o público assistir aos desfiles.

A mudança de local reforça o compromisso do MSFW em promover uma experiência que vai além das passarelas, conectando moda, arte e cultura em um ambiente que celebra a criatividade sul-mato-grossense.

Instalada no tradicional prédio Mello e Cáceres, a Casa de Cultura é um espaço multifuncional inaugurado em 2024, que abriga oficinas gratuitas, exposições, apresentações musicais, espetáculos de dança e uma biblioteca dedicada ao acervo local.

O MSFW integra o Circuito Nacional Fashion Week (CNFW), plataforma que percorre diversas cidades brasileiras promovendo moda, negócios e cultura por meio de desfiles, talks e salões de negócios voltados ao fortalecimento do mercado fashion nacional.

Serviço:
Datas: 25 e 26 de novembro de 2025
Horário: das 18h às 21h
Local: Casa de Cultura de Campo Grande – Av. Afonso Pena, 2270
Entrada gratuita

