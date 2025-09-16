Mega Help-Raízes: Campo Grande recebe show de apoio à saúde mental

No próximo sábado (20), a partir das 15h, a Praça do Rádio Clube em Campo Grande recebe o MEGA HELP - RAÍZES, evento voltado para pessoas que enfrentam problemas relacionados à saúde mental, como depressão, ansiedade, estresse, insônia, e pensamentos suicidas.

Com o tema "Raízes", a proposta é refletir sobre como os pensamentos, tanto bons quanto ruins, influenciam nossa vida e como podemos escolher quais "raízes" cultivar em nossa mente.

Organizado pelo Projeto Help, a programação inclui atividades como Mega Voz, Mega Talk, Mega Quiz Escolar, e o musical Circo dos Pensamentos, além de sorteios de prêmios como notebooks, celulares e patinetes elétricos.

O evento também contará com o Cantinho do Desabafo, onde voluntários estarão disponíveis para oferecer apoio emocional a quem precisar conversar e desabafar.

Com a presença de quase 500 voluntários, a expectativa é de que 5 mil pessoas participem, com caravanas de diversas cidades do estado. O Mega Help - Raízes se apresenta como um espaço de acolhimento e reflexão, visando promover o cuidado com a saúde mental e a importância do apoio mútuo.

