Melhor Atriz: Mikey Madison "rouba" Oscar de Melhor Atriz de Fernanda Torres

Para a tristeza de muitos brasileiros, a atriz Fernanda Torres teve sua estatueta do Oscar "roubada" por Mikey Madison na categoria de Melhor Atriz por seu papel no filme ‘Ainda Estou Aqui’.

Apesar da derrota na categoria, a cerimônia marca o primeiro Oscar em que o Brasil leva uma estatueta para casa.

A última vez que a indústria cinematográfica brasileira chegou tão perto de conseguir o prêmio foi com ‘Central do Brasil’, indicado para Melhor Filme Estrangeiro, e com Fernanda Montenegro – mãe de Fernanda Torres – indicada como Melhor Atriz, em 1999.

Fernanda Torres deu vida à Eunice Paiva na produção, que conta a história da mulher do ex-deputado Rubens Paiva, que em janeiro de 1971, em meio à ditadura militar brasileira, foi sequestrado, torturado e assassinado nos porões do DOI-CODI do Rio de Janeiro.

