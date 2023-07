Meu, seu, o nosso Jorge: cantor se apresenta em Campo Grande

O cantor 'Seu Jorge' foi confirmado como mais uma atração musical em Campo Grande. O show será realizado no dia 1° de novembro, no Shopping Bosque dos Ipês. E a venda de ingressos começa na próxima terça-feira (25).

Famoso por seu timbre de voz e presença de palco, Seu Jorge é um dos artistas mais relevantes da música popular brasileira no mundo. Aos 53 anos, o músico tem mais de 23 anos de carreira como cantor, compositor e multi-instrumentista de MPB, R&B, samba e soul.

Seu Jorge transita por diversos estilos musicais, promovendo uma festa em cima do palco e colocando o público para dançar ao som de hits como “Carolina”, “Burguesinha”, “Mina do Condomínio”, “Amiga da minha Mulher” e outros sucessos.

