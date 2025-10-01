Michel Teló canta no MS ao Vivo neste mês de outubro

O palco do MS ao Vivo recebe no dia 12 de outubro o cantor Michel Teló. Natural de Medianeira (PR), Teló viveu grande parte de sua vida em Campo Grande, onde iniciou sua trajetória musical.
O artista que integrou o Grupo Tradição, retorna à Capital para uma apresentação marcada pelo reencontro com suas origens e cantar seus maiores sucessos. O show faz parte da programação especial do evento e promete atrair um grande público.
O MS ao Vivo é uma realização do Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) e do Sesc-MS (Serviço Social do Comércio de Mato Grosso do Sul).
