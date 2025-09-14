Michel Teló é a grande atração cultural do domingo em Campo Grande

O cantor Michel Teló é a grande atração no cenário cultural de Campo Grande para esse domingo (14), com um show para marcar a inauguração da primeira piscina de ondas de Mato Grosso do Sul.

Mas não é só ele que estará presente na cidade. Além das tradicionais feiras, haverá samba, churrasco farroupilha e stand-up com Bruna Louise.

Confira a agenda cultural do domingo e se programe:

Feira da Praça Bolívia - Evento tradicional que acontece todo segundo domingo do mês no bairro Santa Fé. Nesta edição, a feira antecipa as celebrações da Primavera.

Local: Praça da Bolívia – Santa Fé

Horário: 9h às 14h

Entrada: gratuita

Feira de Economia Criativa Afrocentrada - Valorizando a produção de empreendedores negros, a feira reúne moda, artesanato e gastronomia. A programação musical terá samba com Pegada de Macaco, Pagode do Tadeu e Lulu Mello, além de baile de charme e set do DJ Manga.

Local: Plataforma Cultural – Esplanada Ferroviária

Horário: 15h

Entrada: gratuita

Churrasco da Semana Farroupilha - Em comemoração aos 35 anos do CTG Tropeiros da Querência, o almoço contará com churrasco cantante e apresentação do grupo Laço de Ouro.

Local: CTG Tropeiros da Querência – Rua Miguel Sutil, 445, Vilas Boas

Horário: 11h15 às 13h30

Entrada: R$ 65, com vendas pelo WhatsApp (67) 99866-8817

Tardezinha do Grupo Ginga Brasil - Pagode e animação em uma tarde com três shows nacionais, incluindo Márcio Vavá e Carica Sensação.

Local: Av. Três Barras, 1145 – Villas Boas

Horário: 15h

Entrada: informações e ingressos pelo contato (67) 99934-5224

Trio Vibrações - Samba para fechar o fim de semana com boa música no Bar da Prosa.

Local: Bar da Prosa

Horário: a partir das 16h30

Entrada: gratuita

Michel Teló - O cantor se apresenta em Campo Grande durante a inauguração da primeira piscina de ondas de Mato Grosso do Sul, encerrando a programação especial do evento.

Local: Eco Park Campo Grande – BR-262, 3050 – KM 320

Horário: 17h

Entrada: a partir de R$ 100 pelo link do Ecopark.

Pride Ball – Orgulho & Resistência - As casas House of s’Kill e Casa Sherman promovem um ballroom que celebra resistência, glamour e liberdade. Além das competições de vogue, make e runway, a noite contará com DJ set de Baiflu 007 e presença da mother Aurora Abloh (SP).

Local: Ponto Bar – R. Dr. Temístocles, 103

Horário: 19h

Entrada: a partir de R$ 20 pelo link do Sympla.

Bruna Louise em “O Que Passa na Cabeça Dela” - A comediante transforma relacionamentos, situações cotidianas e empoderamento feminino em stand-up, com sessão extra em Campo Grande.

Local: Teatro Dom Bosco – Av. Mato Grosso, 225

Horário: 22h

Entrada: a partir de R$ 40 pelo link da Realiza Shows.

Ponta Porã

48ª Exporã - João Gustavo e Murilo fecham a programação musical, também integrando a final do rodeio.

Horário: a partir das 19h (show às 22h)

Local: Parque de Exposições Alcindo Pereira - R. Cel. Ponce, 1-63, Jardim das Exposições

Entrada: gratuita

