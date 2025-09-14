Menu
Menu Busca domingo, 14 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cultura

Michel Teló é a grande atração cultural do domingo em Campo Grande

Feiras, churrasco farroupilha e stand-up com Bruna Louise também animam a cidade

14 setembro 2025 - 09h15Luiz Vinicius

O cantor Michel Teló é a grande atração no cenário cultural de Campo Grande para esse domingo (14), com um show para marcar a inauguração da primeira piscina de ondas de Mato Grosso do Sul.

Mas não é só ele que estará presente na cidade. Além das tradicionais feiras, haverá samba, churrasco farroupilha e stand-up com Bruna Louise.

Confira a agenda cultural do domingo e se programe:

Feira da Praça Bolívia - Evento tradicional que acontece todo segundo domingo do mês no bairro Santa Fé. Nesta edição, a feira antecipa as celebrações da Primavera.

Local: Praça da Bolívia – Santa Fé
Horário: 9h às 14h
Entrada: gratuita

Feira de Economia Criativa Afrocentrada - Valorizando a produção de empreendedores negros, a feira reúne moda, artesanato e gastronomia. A programação musical terá samba com Pegada de Macaco, Pagode do Tadeu e Lulu Mello, além de baile de charme e set do DJ Manga.

Local: Plataforma Cultural – Esplanada Ferroviária
Horário: 15h
Entrada: gratuita

Churrasco da Semana Farroupilha - Em comemoração aos 35 anos do CTG Tropeiros da Querência, o almoço contará com churrasco cantante e apresentação do grupo Laço de Ouro.

Local: CTG Tropeiros da Querência – Rua Miguel Sutil, 445, Vilas Boas
Horário: 11h15 às 13h30
Entrada: R$ 65, com vendas pelo WhatsApp (67) 99866-8817

Tardezinha do Grupo Ginga Brasil - Pagode e animação em uma tarde com três shows nacionais, incluindo Márcio Vavá e Carica Sensação.

Local: Av. Três Barras, 1145 – Villas Boas
Horário: 15h
Entrada: informações e ingressos pelo contato (67) 99934-5224

Trio Vibrações - Samba para fechar o fim de semana com boa música no Bar da Prosa.

Local: Bar da Prosa
Horário: a partir das 16h30
Entrada: gratuita

Michel Teló - O cantor se apresenta em Campo Grande durante a inauguração da primeira piscina de ondas de Mato Grosso do Sul, encerrando a programação especial do evento.

Local: Eco Park Campo Grande – BR-262, 3050 – KM 320
Horário: 17h

Entrada: a partir de R$ 100 pelo link do Ecopark.

Pride Ball – Orgulho & Resistência - As casas House of s’Kill e Casa Sherman promovem um ballroom que celebra resistência, glamour e liberdade. Além das competições de vogue, make e runway, a noite contará com DJ set de Baiflu 007 e presença da mother Aurora Abloh (SP).

Local: Ponto Bar – R. Dr. Temístocles, 103
Horário: 19h
Entrada: a partir de R$ 20 pelo link do Sympla.

Bruna Louise em “O Que Passa na Cabeça Dela” - A comediante transforma relacionamentos, situações cotidianas e empoderamento feminino em stand-up, com sessão extra em Campo Grande.

Local: Teatro Dom Bosco – Av. Mato Grosso, 225
Horário: 22h
Entrada: a partir de R$ 40 pelo link da Realiza Shows.

Ponta Porã

48ª Exporã - João Gustavo e Murilo fecham a programação musical, também integrando a final do rodeio.

Horário: a partir das 19h (show às 22h)
Local: Parque de Exposições Alcindo Pereira - R. Cel. Ponce, 1-63, Jardim das Exposições
Entrada: gratuita

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Tombado pelo Iphan desde 1974 como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
Cultura
Forte de Coimbra comemora 250 anos e pode se tornar patrimônio mundial
Kaio e Gabriel são uma dupla de Campo Grande
Cultura
Com presença de artistas nacionais, Kaio e Gabriel gravam DVD no final de outubro na Capital
Wanessa Camargo se apresenta na Parada da Diversidade
Cultura
Sabadão tem Wanessa Camargo, Zé Neto e Cristiano e muito mais; Confira
Apresentação aconteceu hoje a tarde em São Paulo
Cultura
De Dourados para o mundo: Brô MC's leva rap indígena de MS ao The Town
Wanessa Camargo, Zé Neto & Cristiano e Michel Teló agitam a Capital neste fim de semana
Cultura
Wanessa Camargo, Zé Neto & Cristiano e Michel Teló agitam a Capital neste fim de semana
O primeiro outdoor atraiu Armys de diferentes cidades e consolidou o projeto como ponto de encontro da comunidade local
Cultura
Fãs de K-pop promovem ação solidária e fortalecem movimento na Capital
Atrizes responsáveis pelo espetáculo
Cultura
Com comédia mordaz, peça 'Três Mulheres Altas' desembarca na Capital em outubro
O famoso hambúrguer inspirado no artista
Cultura
Almir Sater vira inspiração para hambúrguer e criador espera encontro na Capital
Raça Negra será atração principal do evento
Cultura
Curta Raça Negra e ajude o natal de uma criança; entenda
Foto: Divulgação
Cultura
Editora de livros gospel e em braile marcará presença na 1ª Bienal do Livro do Pantanal

Mais Lidas

Bebê de 42 dias morre ao ser esfaqueado várias vezes pela mãe na fronteira
Polícia
Bebê de 42 dias morre ao ser esfaqueado várias vezes pela mãe na fronteira
Suspeito do crime
Polícia
Polícia divulga cartaz de acusado de matar filho de policial em Campo Grande
Conflito entre jovens do Caiobá e Tarumã -
Polícia
JD1TV: Briga entre gangues mobiliza PM e assusta moradores do Coophavila
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Motociclista perde parte da bochecha durante acidente com caminhão dos bombeiros na Capital