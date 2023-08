Milésima edição do 'Sarau do Zé Geral' acontece nesta quinta na Capital

O 'Sarau do Zé Geral' realiza sua milésima edição nesta quinta-feira (31). Firmando-se como um dos maiores Movimentos Culturais Independentes do Estado, tudo começou em 1997. Para celebrar a trajetória, terá muita música e cultura na Vila Piratininga.

Zé Geral é cantor, compositor, produtor e ativista cultural, mineiro de nascença, paulista de formação e detém o título outorgado de "Cidadão de Campo Grande".

Por conta do formato do projeto, o Sarau do Zé Geral sempre foi frequentado por músicos e artistas renomados, entre eles: Geraldo Espíndola, Paulo Simões, Paulo Gê, Miska, Caxingue, Lúcio Val, Toniquinho, Bibi do Cavaco, Jorapimo, entre outros.

"Quando eu convidava as pessoas pelas ruas, a resposta era: Sarau? O que é isso?" Hoje, qualquer movimento do gênero, feito cidade afora, é dado nome de Sarau. E é com muito orgulho e alegria que eu digo 'meu know-how é exclusivo'. Minha genuinidade e maneira de proporcionar música, poesia, encontro e acontecimento, são únicas e exclusivas. Nesta rica e imensa trajetória do Sarau e destes 2.500 músicos e artistas de todas as áreas, vários novatos por lá fizeram escola e história", ressaltou Zé Geral.

Serviço

Milésima Edição do Sarau do Zé Geral;

Quinta-feira (31/08);

Rua Pasteur, 937 - Vila Piratininga.

