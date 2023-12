Ministério aprova projeto para construção da escultura de Ayrton Senna em Campo Grande

O Ministério da Cultura, através da Secretaria de Economia Criativa e Fomento Cultural, tornou pública uma portaria no Diário Oficial da União, desta terça-feira (26), homologando diversos projetos culturais, incluindo a construção de uma escultura em tamanho real do renomado piloto Ayrton Senna, em Campo Grande. A obra será desenvolvida pelo prestigiado artista plástico Marcos Rezende.

A portaria, assinada pelo secretário de Economia Criativa e Fomento Cultural, Henilton Parente de Menezes, atesta a conformidade dos projetos com os requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.313/91 (Lei Rouanet), Decreto nº 11.453/2023 e a Instrução Normativa em vigor. Após essa fase, os projetos entram na etapa de captação de doações e patrocínios.

A escultura de Ayrton Senna integra o conjunto de iniciativas aprovadas, com um prazo de captação estipulado entre 26/12/2023 e 31/12/2023. O valor autorizado para captação é de R$ 992.145,00.

O projeto, conforme descrito na portaria, visa "qualificar estruturalmente a integralidade das áreas internas e externas programadas, adequando-as para atividades esportivas e culturais, para que cumpra a sua função de centro cultural e esportivo e para a recepção de público. Construir uma escultura em tamanho real do piloto Ayrton Senna, criada pelo prestigiado artista plástico Marcos Rezende."

A portaria, que entra em vigor na data de sua publicação. Confira a portaria na íntegra clicando na imagem.



