Cultura

Corumbá sedia fórum para criar e fortalecer Pontos de Cultura em MS

Evento reúne poder público e sociedade civil para definir rumos da Cultura Viva nos próximos anos

26 janeiro 2026 - 11h52Sarah Chaves
Corumbá, sede do Fórum Estadual de Pontos de Cultura Corumbá, sede do Fórum Estadual de Pontos de Cultura   (Redes sociais )

Com a meta de ampliar o número de Pontos de Cultura e fortalecer a Rede Cultura Viva em Mato Grosso do Sul, representantes do poder público, artistas, produtores culturais e agentes comunitários se reúnem nos dias 30 e 31, em Corumbá, para definir ações práticas que vão orientar a política cultural nos próximos anos. As discussões acontecem durante o Fórum Estadual dos Pontos de Cultura, que prioriza decisões concretas, participação social e articulação entre territórios.

O encontro é promovido pelo Ministério da Cultura, em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e instituições locais. A proposta é avançar na consolidação da Cultura Viva como política pública permanente, com foco na criação de novos Pontos de Cultura, no fortalecimento dos já certificados e na ampliação do acesso a editais, recursos e redes de cooperação.

Na prática, o fórum vai tratar de temas como certificação de novos Pontos, integração entre iniciativas culturais comunitárias, fortalecimento da gestão compartilhada entre União, Estado e municípios e ampliação da circulação das produções culturais nos próprios territórios. Atualmente, o Brasil conta com mais de 10 mil Pontos de Cultura certificados, sendo 98 em Mato Grosso do Sul, número que o ministério pretende ampliar com maior distribuição regional.

Os debates serão organizados em três eixos centrais. O primeiro aborda o Plano Nacional de Cultura Viva para os próximos 10 anos, com foco em formação, circulação cultural e preservação da memória. O segundo trata da governança da Política Nacional de Cultura Viva, discutindo o papel das comissões, fóruns e mecanismos de participação social. Já o terceiro eixo relaciona Cultura Viva, trabalho e sustentabilidade, destacando economia solidária, geração de renda e práticas culturais alinhadas à justiça climática.

A programação prevê, no primeiro dia, debates temáticos, oficinas artísticas e a eleição de delegados que irão representar o Estado em espaços nacionais de discussão. No segundo dia, estão previstas rodas de conversa, dinâmicas coletivas e um cortejo cultural, reforçando a identidade dos territórios e o intercâmbio entre os participantes. As atividades serão realizadas no Moinho Cultural, em Corumbá.

O fórum também reforça o uso de instrumentos de fomento como as Leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, voltados à descentralização de recursos, democratização do acesso à cultura e valorização de expressões populares, indígenas e periféricas. A política é conduzida pelo ministério sob a gestão da ministra Margareth Menezes e integra as prioridades do governo Luiz Inácio Lula da Silva, que aposta na reconstrução da política cultural com base comunitária, participação social e fortalecimento das redes culturais em todo o país.

