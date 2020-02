MIS exibe filme sobre identidade de gênero nesta quinta-feira

O Museu da Imagem e do Som (MIS) exibe nesta quinta-feira (20), às 19 horas, o filme “Girl”, do diretor Belga Lukas Dhon, com 1 hora e 45 minutos de duração, o filme terá entrada franca no 3º Memorial da Cultura e Cidadania, na avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro.

A exibição é realizada em parceria com o Cineclube do Conselho Regional de Psicologia. A classificação indicativa é para pessoas acima de 16 anos.

O filme conta a história de Lara (Victor Polster) um jovem ade quinze anos, que sonha em se tornar bailarina. No entanto, a menina encontra dificuldades para adaptar-se aos movimentos executados nas aulas por conta de sua estrutura óssea e muscular, já que Lara nasceu no corpo de um menino.

O filme foi inspirado na história real de uma pessoa transexual belga que, neste ínterim, se tornou uma dançarina profissional de sucesso. Originalmente, o papel foi oferecido pela diretora à dançarina para atuar em um documentário sobre sua própria vida, mas ela recusou porque queria uma vida normal e sem exposição pública durante a juventude.

Escrito por Dhont e Angelo Tijssens, foi exibido na mostra paralela no Festival de Cannes em 2018. No festival, foi premiado com o Caméra d’Or, bem como pelo Queer Palm. No Cannes, Victor Polster venceu a categoria de Melhor Performance no júri da mostra Un certain regard. O filme foi selecionado como a participação belga em Melhor Filme Estrangeiro no Oscar 2019. Em 20 de outubro, no Festival de Cinema de Londres, “Girl” foi premiado com o Troféu Sutherland na categoria de Best First Feature.

Serviço

Exibição do filme “Girl” (1h45min), classificação indicativa: 16 anos, de Lukas Dhont, no MIS, em parceria com o Cineclube do Conselho Regional de Psicologia. Nesta quinta-feira, às 19 horas. Entrada franca.

O MIS fica no 3º Memorial da Cultura e Cidadania, na avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro. Telefone: (67) 3316-9178.

