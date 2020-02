MIS inicia o Ciclo de Cinema Brasileiro Contemporâneo nesta semana

O Ciclo de Cinema Brasileiro Contemporâneo vai iniciar nessa quarta-feira (19) às 19 horas no auditório do Museu da Imagem e do Som (MIS-MS). O evento acontece em parceria com o curso de audiovisual da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

O Ciclo contará com uma exibição mensal durante o primeiro semestre desse ano, com curadoria realizada pelos professores Júlio Carlos Bezerra e Vitor Zan. O primeiro filme a ser exibido será o brasiliense “Branco sai, preto fica”, dirigido por Adirley Queirós.

O longa-metragem vai contar a história trágica de dois homens negros, moradores da maior periferia de Brasília que ficaram marcados por uma ação policial e decidem contar o seu relato de maneira direta e jornalística.

A coordenadora do MIS, Marinete Pinheiro, disse que a parceria com o curso de audiovisual, que teve início no ano passado, é importante para aproximar os alunos das atividades do museu e produções locais. “Queremos oportunizar também ao público em geral as exibições e debates sobre o cinema brasileiro que está sendo produzido no Brasil de hoje, quais as técnicas, narrativas, linguagens e conteúdo, no sentido de despertar para o conhecimento de um cinema mais próprio, mais nosso, sendo esta uma estratégia democrática e necessária nos dias atuais”.

O professor Júlio Carlos Bezerra afirmou ser grato a parceria do MIS com o recém aberto curso da UFMS. “O MIS é exatamente o ponto de referência no Estado para quem faz cinema aqui, por isso é importante que esta parceria seja cada vez mais intensa e duradoura. Esse ciclo de cinema brasileiro contemporâneo parte de um incômodo muito grande de nós, professores do curso.”

O filme tem a duração de 93 minutos, sua classificação é de 14 anos e a entrada para a exibição é franca. O MIS fica no Memorial da Cultura e da Cidadania, na avenida Fernando Correa da Costa, 559 – Centro.

