'Mixi Pé na Estrada' encerra circulação na Capital com espetáculo gratuito para crianças

O projeto cultural “Mixi Pé na Estrada” chega ao fim nesta sexta-feira (29) em Campo Grande, com duas apresentações gratuitas do espetáculo “MixiCirquinho”, no Instituto Maná do Céu para os Povos, às 9h e às 14h.

A iniciativa percorreu cinco cidades do Estado, incluindo Corguinho, Dois Irmãos do Buriti, Piraputanga e Terenos, levando arte e diversão para crianças e famílias.

O espetáculo é protagonizado pela palhaça Mixirica e sua amiga Mixipulga, que convidam o público a mergulhar em um universo de mágicas, malabarismos e aventuras circenses.

Com humor leve e cumplicidade entre as personagens, a apresentação incentiva a imaginação e o encontro coletivo. O objetivo é levar a arte a locais com pouco acesso à cultura.

A cenografia portátil e adaptável permitiu transformar pátios escolares e centros culturais em espaços de encantamento, aproximando o espetáculo do público. As cidades foram escolhidas por apresentarem carência de atividades culturais regulares e por terem comunidades abertas ao encontro.

Durante a circulação, foram realizadas dez sessões gratuitas com intérprete de Libras, reforçando o compromisso com a inclusão e o acesso cultural.

