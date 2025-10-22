Moda, arte e diversidade se encontram no MS Fashion Hub em Campo Grande

A Casa da Cultura de Campo Grande será o ponto de encontro da moda autoral e da diversidade criativa entre os dias 23 e 25 de outubro, durante o MS Fashion Hub – Encontros & Conexões.

O evento, com entrada gratuita, propõe três dias de imersão em oficinas, mentorias, exposições e rodas de conversa, promovendo a moda como manifestação cultural, identitária e política.

A programação acontece na sede da Casa da Cultura, na Avenida Afonso Pena, 2.270. As inscrições para as oficinas e mais informações estão disponíveis no Instagram oficial do projeto.

Idealizado pelo estilista Fábio Castro, da marca Touché, o evento nasce com a proposta de ampliar o olhar sobre a moda, indo além dos desfiles tradicionais.

“Campo Grande tem muitos eventos voltados à passarela, mas faltava um espaço de troca e formação. Moda é cultura, e queremos discutir isso com diversidade, sustentabilidade e representatividade como fios condutores”, explica o criador do projeto.

A programação traz oficinas de costura, upcycling em jeans, fotografia com celular, laboratórios de produção de moda e workshop de passarela e corpo cênico, com a modelo sul-mato-grossense Isabela Lopes.

O evento também contará com mentorias de artistas reconhecidos nacionalmente, como Dih Morais e Paloma Gervasio Botelho, além de atividades culturais abertas ao público, incluindo talks, DJ set e show de encerramento com o grupo Estrella Cadente, que mistura ritmos brasileiros, latino-americanos e fronteiriços.

As mentorias terão seis vagas cada, preenchidas por processo seletivo. Paloma Botelho, integrante do Fashion Revolution SP, conduz o laboratório “Moda e Estilo – Expansão do Criativo”, abordando o vestir como ato político e de autoconhecimento.

Já o estilista baiano Dih Morais, que retorna a Mato Grosso do Sul após o Festival América do Sul, ministra uma mentoria voltada a marcas criadas por pessoas pretas e mulheres trans, promovendo o protagonismo de grupos minorizados na moda.

Além das mentorias, ambos participarão de talk shows gratuitos e abertos ao público. Na quinta-feira (23), às 18h30, Dih apresenta “De onde eu vim diz muito sobre mim”, compartilhando sua trajetória e a moda como ferramenta de resistência.

Já no sábado (25), às 19h, Paloma conduz o debate “A visibilidade de profissionais negres na moda”, discutindo representatividade e desafios da inclusão racial no setor.

Serviço:

MS Fashion Hub – Encontros & Conexões

Data: 23 a 25 de outubro (quinta a sábado)

Local: Casa da Cultura – Av. Afonso Pena, 2.270, Centro, Campo Grande

Atividades: Oficinas, Talk shows, Mentorias e Shows culturais

Entrada gratuita | Classificação livre

