Cultura

Moinho Cultural abre inscrições com novo modelo de formação

A proposta amplia o atendimento e reorganiza a entrada de crianças no programa

24 janeiro 2026 - 18h14Sarah Chaves
Foto: Divulgação/Moinho CulturalFoto: Divulgação/Moinho Cultural  

Com inscrições abertas para o Processo Seletivo 2026, o Instituto Moinho Cultural Sul-Americano iniciou um projeto piloto que reorganiza a jornada formativa de crianças e adolescentes que ingressam no Básico I. A mudança prevê atividades em dois dias por semana no primeiro ano, com o objetivo de ampliar o atendimento e melhorar o acolhimento dos novos participantes.

As inscrições são presenciais e ocorrem de 22 a 29 de janeiro, na sede do Moinho Cultural, localizada na Rua Domingos Sahib, 300, no Porto Geral, em Corumbá. O atendimento é feito das 8h às 11h e das 14h às 17h. Podem se inscrever crianças de 7 a 9 anos, estudantes de escola pública ou bolsistas, com renda familiar de até três salários mínimos.

No ato da inscrição, é necessário apresentar documento da criança e dos responsáveis, comprovante de renda e residência, Cadastro Único e carteira de vacinação. Após a conferência, a família recebe o agendamento da próxima etapa do processo. A inscrição não garante ingresso automático. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (67) 99988-4338.

A reorganização responde à alta procura registrada em anos anteriores, quando o número de inscritos chegou a cerca de 300. Com o novo modelo, a meta é garantir ao menos 120 crianças e adolescentes iniciando as atividades, respeitando critérios sociais e o perfil de vulnerabilidade atendido.

O percurso formativo segue dividido em etapas. Após o Básico I, os participantes avançam para o Básico II, com atividades em três dias por semana e acompanhamento mais próximo. A partir do terceiro ano, passam ao formato integral, quando escolhem a trilha principal em música ou dança, com maior frequência e acompanhamento contínuo.

Mesmo com carga horária inicial reduzida, o programa mantém oficinas temáticas e aulas periódicas, incluindo práticas musicais e instrumentais, além de ações de mobilização territorial. Com mais de 20 anos de atuação em Corumbá, o Instituto aposta em um modelo progressivo para ampliar o alcance e garantir a continuidade das atividades.

